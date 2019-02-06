Россельхознадзор обвинил Роспотребнадзор в занижении данных о молочном фальсификате

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Качество молочной продукции в РФ за последние пять лет существенно снизилось, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на X съезде Национального союза производителей молока в среду в Москве.

Данкверт считает, что Роспотребнадзор искусственно занижает данные об объемах фальсифицированной продукции и упрекнул его в недостаточном контроле за оборотом таких продуктов на российском рынке. Наиболее болезненной, по его словам, является сложившаяся ситуация с поступлением недоброкачественной продукции в социальные учреждения и безнаказанность лжепроизводителей "натурального" молочного продукта.

"Наши данные относительно фальсификации молочных товаров сильно разнятся с данными Роспотребнадзора, который заверяет об уровне фальсификата всего в 3,5%. При лабораторном контроле Россельхознадзор применяет риск-ориентированный подход - мы никогда не проверяем там, где фальсификата априори быть не может", - заявил глава Россельхознадзора.

Как считает глава Россельхознадзора, изменить эту ситуацию сможет только введение готовой молочной продукции в систему электронной ветсертификации "Меркурий".

Отсутствие готовой молочной продукции в системе разрывает цепочку прослеживаемости и позволяет недобросовестным производителям производить "молочную продукцию", не закупая ни литра сырого молока, или выпускать "цельное питьевое молоко" из сухого молока.

Как отметил Данкверт, при сквозной электронной ветеринарной сертификации отслеживание балансов потребления сырья и выпуска готовой продукции становится несложной и автоматизированной расчётной процедурой. В результате весь оборот такой продукции становится подконтрольным, а фальсификация - технически невозможной, подчеркнул глава Россельхознадзора.