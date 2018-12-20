Подмосковные бизнесмены под видом известных брендов поставляли в магазины сыр с кишечной палочкой

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье изъяли более 10 тонн сыра с кишечной палочкой под марками известных производителей, коммерсанты, сбывавшие его, задержаны.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Московской области совместно с коллегами из Рузского городского округа и представителями Роспотребнадзора выявлена продукция, не соответствующая требованиям безопасности", - сообщила в четверг "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники организации, занимающейся оптовой продажей молочных продуктов, приобрели партию некачественного сырного продукта, после чего переплавили его и вновь расфасовали по упаковкам с логотипами известных торговых марок с целью дальнейшего сбыта.

"Полицейскими обнаружено свыше 10 тонн продукции, представляющей угрозу жизни и здоровью потребителей. В изъятых образцах фальсификата найдены бактерии группы кишечной палочки", - отметила Волк.

В свою очередь представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий сообщила, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности), проводятся допросы директоров и учредителей фирмы, рабочего персонала и бухгалтера.

"Направлены запросы в Роспотребнадзор о приостановлении деятельности данной организации, а также в сетевые магазины, в которые сбывалась некачественная сырная продукция, с требованием убрать товар с прилавков", - сказала Врадий.

Представители правоохранительных органов не уточнили, какое количество сыра коммерсанты успели продать.