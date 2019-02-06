Гражданин Дании осужден за организацию орловской общины "Свидетелей Иеговы"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожный суд Орла огласил в среду приговор гражданину Дании Деннису Оле Кристенсену по делу о создании регионального подразделения запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы".

"Суд признал Кристенсена Денниса Оле виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации), и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщается на сайте суда.

Суд указал, что поскольку по делу имеется смягчающее наказание обстоятельство и Д.Кристенсен к уголовной ответственности привлекается впервые, ему назначили минимальный срок лишения свободы, предусмотренный санкцией статьи.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен уже выразил серьезную обеспокоенность в связи с вынесением этого приговора. "Глубоко обеспокоен приговором, вынесенным Деннису Кристенсену", - написал Самуэльсен в своем аккаунте в твиттере, призвав Россию уважать свободу вероисповедания. Он также сообщил, что МИД Дании продолжит следить за развитием ситуации.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что не знает деталей этого судебного процесса, и пообещал их уточнить. Он усомнился в том, что приговор суда был вынесен только на основании религиозных убеждений датчанина.

В сообщении суда поясняется, что, как установлено, "Кристенсен, заведомо зная о роде деятельности местной религиозной организации Свидетелей Иеговы "Орел" и о том, что в отношении данной организации судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности, в период с 18.01.2017 года по 25.05.2017 года, находясь в Орле, умышленно совершил действия организационного характера, направленные на продолжение ее противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Кристенсен был арестован 25 мая 2017 года в здании на улице Железнодорожной в Орле, где местные "Свидетели Иеговы" проводили совместное чтение Библии. Ему инкриминировали часть 1 статьи 282.2 УК).

В июле 2016 года Орловский суд признал деятельность организации "Свидетели Иеговы "Орел" экстремистской и принял решение о ее ликвидации. Верховный суд России в октябре 2016 года признал это решение законным.

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