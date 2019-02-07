Уголовное дело возбуждено в отношении иеговистов в ХМАО

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Урае (Ханты-Мансийский автономный округ) задержали членов запрещенной в РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы", сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО в четверг.

Установлено, что с июля 2017 года в Урае была организована деятельность местной ячейки этой организации "Собрание".

"Последователи данной организации пропагандировали свое превосходство над другими гражданами, не являющимися последователями "Свидетелей Иеговы". Члены экстремистской организации проводили тайные сборы с целью выработки планов деятельности и изучения экстремистской идеологии", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники организации вербовали новых членов организации среди жителей ХМАО, побуждали их к разрыву родственных и семейных отношений, непризнанию органов государственной власти, отмечает УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства и работы участников организации, изъяв экстремистскую литературу, компьютеры, сотовые телефоны и другие предметы, имеющие значение для следствия. В отношении участников организации возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе УМВД по ХМАО "Интерфаксу" не смогли уточнить, сколько именно человек было задержано.

Согласно решению Верховного суда от 20 апреля 2017 года религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в ее структуру местные религиозные организации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, должны быть ликвидированы, а их деятельность на территории России запрещена, напомнили в пресс-службе.