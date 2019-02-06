Защита обжалует продление ареста Мамаева и Кокорина

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Адвокаты полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина обжалуют продление им сроков ареста до 8 апреля.

"Мы обязательно обжалуем решение суда. Надеемся, что суд апелляционной инстанции примет во внимание наши доводы", - заявил журналистам адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Защитники других фигурантов также заявили о намерении опротестовать сегодняшнее постановление суда.

В среду Тверской суд Москвы до 8 апреля оставил под стражей футболистов, а также младшего брата нападающего петербургского клуба Кирилла Кокорина и их приятеля Александра Протасовицкого.

Всем четверым предъявлено обвинение в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, побоях группой лиц по предварительному сговору и хулиганстве группой лиц по предварительному сговору.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на ул. Большой Никитской.

Спортсмены частично признают вину - каждый, в зависимости от эпизодов конфликтов, в котором он непосредственно участвовал. Кроме того, защита фигурантов категорически отрицает в их действиях состав хулиганства.