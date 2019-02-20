Коллекторское агентство под Томском оштрафовали за звонки человеку без долга

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Управление федеральной службы судебных приставов привлекло к административной ответственности коллекторское агентство за звонки и сообщения местному жителю, который не являлся должником и не имел просроченных обязательств, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"На протяжении нескольких месяцев сотрудники компании звонили и направляли мужчине сообщения с требованием оплатить долг перед банком. Неоднократные заявления гражданина, что он не тот, кто им нужен, звонившие оставляли без внимания", - говорится в сообщении.

В ходе проверки ведомство возбудило административное дело по статье "Совершение юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации".

Арбитражный суд Томской области оштрафовал агентство на 50 тысяч рублей.

Отмечается, что данное коллекторское агентство наказывают уже в третий раз - ранее за назойливость его оштрафовали на общую сумму 100 тысяч руб.