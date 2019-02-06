Суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тысяч рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд города Пскова оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы в Пскове" (радиоканал "FM 60", осуществляющий вещание "Эхо Москвы" в Пскове) на 150 тысяч рублей за злоупотребление свободой информации.

Как сообщил "Интерфаксу" главный редактор радиостанции Максим Костиков, наказание связано с выпуском в эфир авторской программы Светланы Прокопьевой, в которой она якобы оправдывала действия террориста.

Ранее радиостанция и сайт "Псковская лента новостей" получили предупреждения Роскомнадзора и предписание удалить материал Прокопьевой.

Кроме того, Роскомнадзор направил в суд дело об административном правонарушении. "В качестве доказательства Роскомнадзор привел экспертизу, созданную сотрудниками радиочастотного центра - структуры, подведомственной Роскомнадзору. Не лингвисты усмотрели в тексте Светланы признаки оправдания терроризма. Суд отклонил наше ходатайство об отводе этой экспертизы и назначении судебной экспертизы", - сказал Костиков.

По его словам, суд не принял во внимание два заключения экспертов-лингвистов из Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Российского педагогического университета имени Герцена, которые не усмотрели в тексте оправданий терроризма.

В итоге мировой суд решил, что было допущено нарушение ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации), и вынес постановление о наложении штрафа на "Эхо Москвы в Пскове". В четверг пройдет судебное заседание по аналогичному обвинению в адрес "Псковской ленты новостей".

Костиков заявил, что решение мирового суда будет оспариваться в городском суде.

Как сообщалось, Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма, региональный СКР возбудил в отношении журналистки дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). В среду прошел обыск в ее квартире, а также оперативно-розыскные мероприятия в офисе радиостанции.