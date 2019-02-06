Россиян с низкой зарплатой не будут включать в программу индивидуального пенсионного капитала

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Граждане с низкими доходами не будут по умолчанию включаться в новую накопительную пенсионную систему - индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), сообщил в интервью "Российской газете" финансовый омбудсмен, один из авторов законопроекта об ИПК Юрий Воронин.

"Будет сделан водораздел. Самый простой - по уровню заработной платы. Понятно, что до определенного уровня доходов желание участвовать в такой системе неочевидно: зарплата невысокая, ее бы на жизнь хватило. К таким работникам облегченный сервисный порядок, предполагающий включение в систему по умолчанию, применяться не будет. Эти люди, если захотят участвовать, должны будут об этом заявить", - сказал Воронин.

Он отметил, что в новой системе накопительный пенсионный взнос будет платить сам работник из своего заработка, добровольно.

"Что касается высокооплачиваемых работников, им формирование собственных пенсионных накоплений должно быть интересно. Эти люди, как правило, лучше разбираются в финансовых инструментах, ориентируются на рынке, способны принимать осознанные решения. И у них есть свободные средства, которые они захотят сохранить и приумножить. Для них порядок включения в систему будет, по сути, автоматическим ("сервисным"). Но опять-таки никакого принуждения: те, кто не захочет, будут иметь возможность отказаться, только надо будет высказать свое решение, свою волю", - сообщил Воронин.

Порог зарплаты пока не определен

По его словам, сумма доходов, при которой граждане будут отсекаться от включения в ИПК, пока не определена. "Тут придется искать компромисс, баланс интересов. Это, пожалуй, самая острая точка этого законопроекта", - подчеркнул Воронин. Решение будет приниматься, когда законопроект станет предметом обсуждения в правительстве.

Кроме того, он рассказал о механизме автоподписки для участия в ИПК.

"Сейчас предлагается иной вариант - так называемый сервисный облегченный порядок вхождения в систему. Разумеется, все эти детали еще будут обсуждаться. Но я рассказываю о принципе, заложенном в законопроекте. В нашем Гражданском кодексе есть статья 158, предусматривающая облегченный порядок заключения гражданско-правовых договоров: молчание одной из сторон заключения сделки может в определенных оговоренных в законе случаях признаваться выражением ее воли, ее согласия на сделку. Но при этом должно соблюдаться обязательное условие: заключаемая сделка должна быть очевидно привлекательной. Тогда, как говорят юристы, возникает презумпция очевидного желания стороны на заключение сделки. Проще говоря, в случае с ИПК эта норма позволяет, если человек согласен заключить сделку, предложить ему наиболее простой, не требующий большой формалистики и особых его действий путь ее оформить. Но поскольку захотят, очевидно, не все - такая норма не может носить всеобщего, универсального характера", - сказал Воронин.

Он сообщил, что работника включают в накопительную систему по умолчанию, но ему будет дана возможность принять решение о выходе или о приостановлении своего участия в системе. По факту дается полтора года с момента включения гражданина, в течение которых можно не просто выйти, но и вернуть внесенные средства.

Накопления станут собственностью россиян

Кроме того, законопроект содержит норму, что все накопления в рамках ИПК будут собственностью граждан, в отличие от предыдущей системы накоплений в рамках обязательного пенсионного страхования.

Граждане получат возможность частично использовать свои накопленные средства ИПК на лечение тяжелых, угрожающих жизни болезней, например, онкологии. Будет утвержден фиксированный список, который подготовит Минздрав. Чтобы исключить обналичивание средств, будет разрешена их трата исключительно на оплату счетов, выставленных медицинской организацией.

Воронин сообщил, что новая система ИПК также решит проблему переходов граждан из одного НПФ в другой - заявление о смене НПФ будет подаваться через центрального оператора. Также будет решена проблема пятилетнего "непереходного" периода: по действующим правилам, если человек меняет НПФ ранее, чем через пять лет, он теряет весь инвестиционный доход, ему переводят только номинал средств. В новом законопроекте учтены интересы и людей, и фондов: при переходе из одного НПФ в другой средства будут переведены целиком, без потери доходности, но сохраняется пятилетний срок для их перевода - чтобы фонд мог спокойно завершить инвестиционный процесс и "не выдергивать" средства немедленно.

В первый год включения в систему взносы взиматься не будут, затем тариф будет установлен на уровне 1% от зарплаты, через год - 2%, и так до 6%. Взносы в ИПК будут освобождаться от НДФЛ.

В 2016 году, после очередной "заморозки" пенсионных накоплений граждан в системе обязательного пенсионного страхования, которая впервые была введена в 2014 году, Минфин и ЦБ начали разработку ИПК. Предполагается, что старая накопительная система будет демонтирована и полностью перейдет в программу ИПК.

В настоящее время ведется разработка законопроекта об ИПК. Его планировалось представить в 2018 году, но из-за большого резонанса по вопросу пенсионного возраста было решение перенести обсуждение. Однако Минфин и ЦБ не раз заявляли о высокой степени готовности законопроекта к началу публичной дискуссии. Планируется, что ИПК вступит в силу в 2020 году.