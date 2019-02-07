Организаторы подразделения "Свидетелей Иеговы" задержаны в Мордовии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Деятельность членов запрещенной на территории РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы Саранск" пресечена в Мордовии, сообщает пресс-служба республиканского МВД в четверг.

"Организаторы задержаны, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщает пресс-служба. МВД не уточняет количество задержанных.

Оперативные мероприятия и обыски были проведены накануне сотрудниками УФСБ и полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии в рамках уголовного дела по ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности, признанной экстремистской).

Ранее в четверг сообщалось о задержании иеговистов в Урае (Ханты-Мансийский автономный округ). По месту их жительства и работы проведены обыски, в ходе которых изъяты экстремистская литература, компьютеры, сотовые телефоны. Возбуждено уголовное дело.

Накануне Железнодорожный суд Орла назначил гражданину Дании Деннису Оле Кристенсену наказание в виде шести лет колонии общего режима по делу о создании регионального подразделения "Свидетелей Иеговы".

Согласно решению Верховного суда от 20 апреля 2017 года, религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в ее структуру местные религиозные организации, в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, должны быть ликвидированы, а их деятельность на территории России запрещена.

Между тем в декабре на встрече с правозащитниками президент РФ Владимир Путин говорил о том, что представители религиозных сообществ не должны приравниваться к членам террористических и деструктивных организаций.