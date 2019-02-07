ФСБ задержала 30 членов группы фальшивомонетчиков, сбывавших купюры в 20 регионах

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы обезвредили преступное сообщество фальшивомонетчиков, печатавших поддельные купюры в 20 регионах России, задержаны 30 подозреваемых, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"ФСБ совместно с МВД на территории московского региона и республики Дагестан пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества (МПС), участники которого изготавливали и сбывали высококачественные поддельные денежные знаки Центрального банка РФ", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в четверг в "Интерфакс".

"Реализация крупных партий фальшивок осуществлялась в 20 промышленно развитых регионах", - говорится в пресс-релизе.

В ФСБ отметили, что в рамках расследования девяти уголовных дел у подозреваемых "обнаружено и изъято значительное количество поддельных купюр, технологическое оборудование с клише для печати денег, средства воспроизводства элементов защиты банкнот".