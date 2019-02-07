Задержанные фальшивомонетчики подделывали тысячные и пятитысячные купюры

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Центр общественных связей ФСБ России распространил видео спецоперации по обезвреживанию фальшивомонетчиков, которые изготавливали поддельные тысячные и пятитысячные купюры в 20 регионах РФ.

Согласно предоставленным материалам, в помещениях, где действовали фальшивомонетчики было обнаружено много пакетов и коробок с поддельными купюрами, оборудование, копировальная техника, специальные препараты, клише для печати денег. На видео показаны поддельные купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей, изготовленные преступниками.

Как сообщили ранее в ЦОС ФСБ, правоохранительные органы обезвредили преступное сообщество фальшивомонетчиков, производивших поддельные денежные купюры в 20 регионах России. Задержаны 30 подозреваемых.

"ФСБ совместно с МВД на территории московского региона и республики Дагестан пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества (МПС), участники которого изготавливали и сбывали высококачественные поддельные денежные знаки Центрального банка РФ", - говорится в сообщении ЦОС. По данным спецслужбы, реализация крупных партий фальшивок осуществлялась в 20 промышленно развитых регионах.

"Ресурсное обеспечение деятельности организованного преступного сообщества осуществлялось из-за рубежа", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Расследуются девять уголовных дел.

В ведомстве напомнили, что в октябре 2018 года в Дагестане была пресечена деятельность подпольных лабораторий по массовому производству поддельных российских денег, принадлежавших задержанным лицам.