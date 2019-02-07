Тверской суд Москвы назначил дату рассмотрения иска Дерипаски к Зюганову

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы 26 февраля начнет рассмотрение по существу иска о защите чести и достоинства предпринимателя Олега Дерипаски к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

Как сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе суда, заседание начнется в 9:30.

Ранее представитель бизнесмена заявил, что поводом для иска послужило заявление Зюганова на заседании Государственной Думы 9 января о том, что основанный Дерипаской бизнес - это "афера и преступление".

"Цена" иска - 1 млн рублей. Предприниматель считает, что высказывание Зюганова в его адрес оскорбляет достоинство и является попыткой нанести ему и сотрудникам компании "РусАл" репутационный ущерб.

После подачи иска Зюганов заявил, что готов к судебному разбирательству с Дерипаской, и отметил, что будет настаивать на создании комиссии по расследованию деятельности бизнесмена.