Дерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Предприниматель Олег Дерипаска подал к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову иск о взыскании морального вреда, сообщил "Интерфаксу" представитель бизнесмена.

"9 января руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Государственной Думы сделал заявление, в котором назвал бизнес, основанный Олегом Дерипаской, аферой и преступлением. Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании "РусАл", так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию", - сказал представитель Дерипаски.

Он подчеркнул, что компания "РусАл" была основана в 2000 году в результате консолидации разрозненных алюминиевых предприятий, ее основатель "не участвовал в залоговых аукционах, не имел номенклатурных привилегий и не использовал в бизнесе никаких инструментов, кроме рыночных".

"Высказывание Геннадия Зюганова о причастности Олега Дерипаски к "афере" мы считаем оскорбительным и недопустимым, и будем отстаивать свою позицию в правовом поле. В Тверской районный суд Москвы был направлен иск о взыскании с Геннадия Зюганова компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей", - добавил представитель бизнесмена.

Реакции Зюганова "Интерфаксу" пока получить не удалось.