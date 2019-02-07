Российский контрактник погиб в Сирии при выполнении боевого задания

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российкий контрактник Максим Плетнев погиб в Сирии при выполнении боевого задания, сообщает пресс-служба администрации Тихорецкого района Краснодарского края, где жил покойный.

Плетнев погиб 31 января в возрасте 24 лет. 4 февраля он был похоронен на тихорецком кладбище, говорится в сообщении.

По информации СМИ, Плетнев был сержантом контрактной службы. На похороны прибыло командование бригады, где он служил, и боевые соратники. С 2012 года он проходил службу в вооруженных силах РФ, служил в ВДВ.