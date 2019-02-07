Боевики за сутки обстреляли пять населенных пунктов в Сирии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Незаконные вооруженные формирования в Сирии продолжают нарушать установленный режим прекращения боевых действий, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"В идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бшарфа провинции Латакия, Джуббайн, Хвайр и Масасна провинции Хама, а также района Рашитдин-4 и юго-западной окраины города Алеппо", - рассказал он на брифинге в четверг.

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул Соломатин.