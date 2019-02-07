Медведев назначил нового главу Ростуризма

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Зарину Догузову главой Ростуризма, сообщили в четверг в пресс-службе правительства.

5 февраля от этой должности был освобожден прежний руководитель ведомства Олег Сафонов.

Догузова с 2012 года работала в управлении президента РФ по общественным связям и коммуникациям, до назначения главой Ростуризма возглавляла один из департаментов управления. В 2015 году Владимир Путин своим указом присвоил ей звание государственного советника третьего класса. Является также членом наблюдательного совета центра "Амурский тигр".

Освободив от должности Сафонова, Медведев также поручил Минэкономразвития активнее курировать функции этого ведомства.

До сентября 2018 года Ростуризм находился в ведении министерства культуры. С сентября был передан министерству экономического развития. Заместителем главы Минэкономразвития, курирующим отрасль, был назначен Сергей Галкин.