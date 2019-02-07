Что произошло за день: четверг, 7 февраля

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сенатор Рауф Арашуков заявил в суде, что знал о своем планирующемся задержании, добавив, что мог скрыться от следствия, если бы хотел. Однако Мосгорсуд не принял этот довод и отказался отпустить его из-под стражи. Член Совета Федерации, которого обвиняют в участии в преступном сообществе и убийствах, выступал в суде на русском языке, хотя при задержании утверждал, что плохо владеет им, и требовал переводчика. Уже после заседания стало известно, что Следственный комитет начал проверку в отношении руководства и сотрудников управлений ведомства на Северном Кавказе в связи с расследованием "дела Арашуковых".

- Суд в Мордовии освободил от наказания отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, осужденного за возбуждение ненависти и вражды. Решение освободить его было принято в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.

- Счетная палата не поддержала законопроект об устойчивом Рунете. В отзыве отмечается, что "реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке".

- Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволит штрафовать водителей за нарушение ПДД на основании видео, снятых "народными инспекторами" - добровольцами, зарегистрированными в специальной государственной системе.

- Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил нового главу Ростуризма. Вакантную должность заняла Зарина Догузова, которая до этого работала в управлении президента РФ по общественным связям и коммуникациям.

- Верховная рада Украины утвердила инициированные президентом изменения в Конституцию, закрепив в основном законе курс на членство в ЕС и НАТО.