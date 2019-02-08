Мэрия Новосибирска объявила очередное общественное обсуждение памятника Сталину

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Новосибирска объявила о проведении общественного обсуждения проекта установки памятника Иосифу Сталину на территории обкома КПРФ в Октябрьском районе города, говорится в уведомлении, размещенном на сайте мэрии.

Общественное обсуждение пройдет с 12 февраля по 4 марта, его результаты будут опубликованы не позднее 12 марта, говорится в уведомлении.

После общественного обсуждения проект рассмотрит художественный совет Новосибирска.

Общественный активист Алексей Денисюк, со своей стороны, сообщает, что инициативная группа по установке памятника вновь обратилась в мэрию города с заявлением о согласовании установки памятника Сталину на площадке обкома КПРФ.

Он также отмечает, что в проекте предполагается благоустроить территорию вокруг памятника, построить кирпичную стену с колоннами, на центральной секции слева и справа от бюста будут размещены гранитные плиты.

Ранее установить памятник на территории обкома предложили новосибирские коммунисты, и инициативная группа приняла это предложение, поддержанное и худсоветом города.

Инициативная группа также подготовила текст договора, в соответствии с которым областная организация КПРФ должна установить памятник в соответствии с проектом в срок до 9 мая 2019 г. за счет своих средств.

Также коммунисты должны содержать памятник в надлежащем состоянии, установить на территории памятника освещение и видеонаблюдение и, по необходимости, круглосуточную охрану, в случае повреждения вандалами - восстановить за свой счет.

Как сообщалось, 9 ноября 2018 года художественный совет Новосибирска на заседании в пятницу не согласовал установку памятника Сталину.

В решении совета, которое было принято единогласно, говорится, что размещение памятника Сталину может "повлечь оскорбление чести и достоинства" части жителей Новосибирска. "Фигура Сталина не просто неоднозначна. Она вызывает полярные оценки", - отметил председатель худсовета Александр Ложкин.

Инициативная группа по установке в Новосибирске памятника Сталину в 2016 - 2018 годах направляла в мэрию предложения о размещении монумента, однако согласовано ни одно из них не было.