В Орле собрались установить бюст Сталина

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Участники общественных слушаний проголосовали за установку бюста Иосифа Сталина в Орле, сообщается на сайте областного отделения КПРФ.

Инициаторами установки скульптуры выступили КПРФ и региональное отделение организации "Дети войны". По итогам слушаний было принято обращение к властям города и области по увековечиванию памяти Сталина.

"Мнение собравшихся - единогласное, теперь дело за решением власти", - говорится в сообщении.

Как пояснил "Интерфаксу" секретарь областного отделения КПРФ Василий Иконников, бюст Сталина уже готов. Его планируется установить на улице Московская, где ранее исторически находился памятник "вождю народов", однако позже он был снесен.

"В настоящее время бюст готов. Над его созданием работали местные скульпторы. Он был изготовлен за счет пожертвований общественности. Сбор средств организовали общественные организации "Союз советских офицеров" и "Дети войны". Удалось собрать около 300 тыс. рублей", - сказал Иконников.