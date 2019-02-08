В России

Три новых вспышки ящура выявлено в двух районах Приморья

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В трех подсобных хозяйствах Спасского и Октябрьского районов Приморья и городе Спасск-Дальний в четверг зафиксированы вспышки ящура, постановления об изъятии заболевших животных у фермеров опубликовано на официальном сайте администрации и органов власти Приморского края.

Новые распоряжения об изъятии животных датированы 7 февраля.

В понедельник администрация края сообщила, что вирус ящура остается в Спасском муниципальном районе. В остальных районах вирус остановлен и больше не распространяется. Привито более 100 тыс. животных.

Как сообщалось, ящур в Приморье был выявлен на трех свинокомплексах в Михайловском и Спасском районах, а также в Уссурийском городском округе и Октябрьском районе. Проводится комплекс карантинных мероприятий.

28 января вирус обнаружен на свиноферме в Хабаровском районе Хабаровского края. Режим ЧС был введен в Хабаровске и Хабаровском районе, а также на территориях, которые находятся в зоне возможного распространения ящура из соседнего Приморья. Это районы Вяземский, Бикинский и имени Лазо.

Теги: Хабаровский край
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