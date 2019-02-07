Шесть новых вспышек ящура выявлено в Приморье

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В шести подсобных хозяйствах Спасского района Приморья на текущей неделе зафиксированы вспышки ящура, постановление об изъятии заболевших животных у фермеров опубликовано на сайте администрации и органов власти Приморского края.

Два распоряжения об изъятии животных датированы 4 февраля, четыре вынесены 5 февраля.

Ранее ящур в Приморье был выявлен на трех свинокомплексах в Михайловском и Спасском районах, а также в Уссурийском городском округе и Октябрьском районе. Проводится комплекс карантинных мероприятий.

В минувший понедельник администрация края сообщила, что вирус ящура остается в Спасском муниципальном районе. В остальных районах вирус остановлен и больше не распространяется. Привито более 100 тыс. животных.

28 января вирус был обнаружен на свиноферме в Хабаровском районе Хабаровского края. Режим ЧС был введен в Хабаровске и Хабаровском районе, а также на территориях, которые находятся в зоне возможного распространения ящура из соседнего Приморья. Это Вяземский район, Бикинский район и район имени Лазо.