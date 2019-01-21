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Режим ЧС введен в Спасском районе Приморья из-за ящура у свиней

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Власти Спасского района Приморья ввели режим ЧС муниципального характера в связи с массовым заболеванием свиней ящуром, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

"Эпизоотическим очагом заболевания считать свинокомплекс ООО "Мерси трейд"", - говорится в постановлении.

В зоне риска оказались 26 населенных пунктов Спасского района.

Кроме того, на сайте администрации Михайловского района Приморья, где ранее ящур был выявлен в свинокомплексе "РусАгро", сообщается о подозрении на новый случай этого заболевания - на этот раз в личном подсобном хозяйстве в селе Дубки.

Представитель станции по борьбе с болезнями животных уточнил агентству "Интерфакс", что результаты анализов специалисты пока не получили, ящур подозревают у одной коровы, содержащейся в личном хозяйстве.

Он добавил, что комплекс карантинных мер продолжается. "В понедельник в Михайловском районе планируется завершить вакцинацию животных, привито более пяти тысяч голов скота", - добавил он.

О выявлении ящура на свинокомплексе "Русагро" в Приморском крае сообщалось 11 января. Из-за вспышки заболевания будет уничтожено 481 животное и проведены карантинные мероприятия. В зоне карантина выставлены круглосуточные посты, запрещены выезд и выезд, проводится дезинфекция, клинический осмотр животных, обязательная вакцинация восприимчивых животных.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Мерси Трейд" зарегистрировано в ноябре 2008 года. Компания на 71,81% принадлежит ООО "Примторгинвест" (Владивосток, конечный бенефициар - гражданин Кореи Сергей Хо), на 24,24% - ООО АПГ "Мерси Агро" (Владивосток, принадлежит физлицам).

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Теги: Приморский край

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