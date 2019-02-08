В СПЧ попросили Конституционный суд РФ разрешить коллизию вокруг "Свидетелей Иеговы"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ должен рассмотреть правовую коллизию, из-за которой религиозные собрания могут трактоваться как продолжение деятельности запрещенной экстремистской организации считает член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Верховский.

"Существует конституционное право граждан Российской Федерации исповедовать свою религию не только индивидуально, но и совместно с другими, то есть собираться на молитвенные собрания", - сказал Верховский на пресс-конференции в пятницу.

"Это право как таковое не ограничено законом о противодействии экстремистской деятельности. Но, тем не менее, он сформулирован так, что его можно так понять, что если люди собрались, которые раньше организацию составляли, значит, они продолжают ее деятельность. Это коллизия между нормами, которую неплохо было бы разрешить, например, Конституционному суду", - добавил он.

По его словам, также КС мог бы рассмотреть норму про религиозное превосходство, которая становится причиной для признания организаций экстремистскими. "Это тоже коллизия между Конституцией, которая дает возможность свободы совести, и антиэкстремистским законодательством", - сказал член СПЧ.

Он добавил, что Верховный суд должен разъяснить, как применяется статья 282.2 УК РФ ("Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности").

"Если она не поддается разумному объяснению, значит, надо обратиться к законодателю и ее изменить. Обвинение по ней почти во всех случаях выглядит сомнительно", - сказал Верховский.

В свою очередь сопредседатель "Московской хельсинкской группы" Валерий Борщев на пресс-конференции добавил, что уголовное преследование запрещенных в РФ "Свидетелей Иеговы" является тревожным знаком для остальных религиозных конфессий: "адвентистов, баптистов и так далее".

В июле 2016 года Орловский суд признал деятельность организации "Свидетели Иеговы Орел" экстремистской и принял решение о ее ликвидации. Верховный суд России в октябре 2016 года признал это решение законным.

20 апреля 2017 года Верховный суд по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия ВС РФ 17 июля 2017 года признала это решение законным.

Приговор датчанину

Ранее сообщалось, что Железнодорожный суд Орла 6 февраля приговорил к шести годам лишения свободы датчанина Денниса Кристенсена по делу о создании регионального подразделения запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы". Кристенсен был арестован 25 мая 2017 года в здании на улице Железнодорожной в Орле, где местные "Свидетели Иеговы" проводили совместное чтение Библии.

Как сообщил адвокат Кристенсена Антон Богданов, его подзащитный был осужден за то, что "открывал и закрывал богослужебное помещение, организовывал его уборку, назначил лиц для дежурства перед собранием, лично проводил собрания, на которых давал советы, разъяснял смысловое содержания религиозной литературы".

7 февраля пресс-секретарь президента РФ заявил, что ситуация со "Свидетелями Иеговы" сложная и связана с решением суда, который признал эту организацию экстремистской. Он сообщил о планах разобраться в этой ситуации: "Этот разбор будет происходить. Это процесс, тема нелегкая, но, тем не менее, она остается на повестке дня".

Он также сообщил, что в список поручений, подготовленный по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) в декабре 2018 года, включен вопрос о религиозной организации "Свидетели Иеговы".