В Татарстане выявили нарколабораторию, работавшую под прикрытием благотворительного фонда

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские в Татарстане ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона, а также задержали ее организатора и двоих его пособников, сообщает пресс-служба МВД республики в пятницу.

Кустарная лаборатория по синтезированию наркотика была оборудована в подсобном помещении офиса благотворительного фонда.

По предварительной информации, лидером группы был 32-летний ранее судимый руководитель благотворительной организации, который вовлек в преступный бизнес двоих родственников 23 и 26 лет.

"К работе в фонде привлекались и несовершеннолетние "волонтеры", которых организатор заставлял заниматься сбором денег в общественных местах городов Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Мамадыш. Собранные средства частично шли на благотворительные цели, но большую их часть мужчина присваивал и использовал в личных целях, в том числе для приобретения компонентов для изготовления наркотиков", - говорится в сообщении.

В ходе обысков по местам проживания задержанных, а также в офисе фонда изъято лабораторное оборудование, прекурсоры, используемые для изготовления наркотиков, а также договоры, учредительные документы и другие материалы.

У предполагаемого организатора группы изъято 150 тыс. рублей, а также двухмесячный тигренок.

В общей сложности у задержанных изъято свыше 5 кг мефедрона, более 40 литров прекурсоров в жидком виде и свыше 100 г прекурсоров в виде порошка.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства).

По решению следователя ГСУ тигренок передан на ответственное хранение в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны "Детско-юношеская конно-спортивная школа "Тулпар".