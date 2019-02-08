Главные новости
ЭкономикаПариж и Берлин пришли к компромиссу по вопросам, связанным с "Северным потоком-2"В миреРоссиян исключат из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах на УкраинеВ миреМедики выяснили, можно ли пить пиво после вина
В России

В Татарстане выявили нарколабораторию, работавшую под прикрытием благотворительного фонда

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские в Татарстане ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона, а также задержали ее организатора и двоих его пособников, сообщает пресс-служба МВД республики в пятницу.

Кустарная лаборатория по синтезированию наркотика была оборудована в подсобном помещении офиса благотворительного фонда.

По предварительной информации, лидером группы был 32-летний ранее судимый руководитель благотворительной организации, который вовлек в преступный бизнес двоих родственников 23 и 26 лет.

"К работе в фонде привлекались и несовершеннолетние "волонтеры", которых организатор заставлял заниматься сбором денег в общественных местах городов Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Мамадыш. Собранные средства частично шли на благотворительные цели, но большую их часть мужчина присваивал и использовал в личных целях, в том числе для приобретения компонентов для изготовления наркотиков", - говорится в сообщении.

В ходе обысков по местам проживания задержанных, а также в офисе фонда изъято лабораторное оборудование, прекурсоры, используемые для изготовления наркотиков, а также договоры, учредительные документы и другие материалы.

У предполагаемого организатора группы изъято 150 тыс. рублей, а также двухмесячный тигренок.

В общей сложности у задержанных изъято свыше 5 кг мефедрона, более 40 литров прекурсоров в жидком виде и свыше 100 г прекурсоров в виде порошка.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства).

По решению следователя ГСУ тигренок передан на ответственное хранение в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны "Детско-юношеская конно-спортивная школа "Тулпар".

Теги: Татарстан
В России
В Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу ПутинаВ Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу Путина
По словам Дмитрия Пескова, экс-президент Украины был обеспечен охраной сразу после приезда в странуПодробнее
 Противника мусорного полигона в Коломне Егорова обвинили по "дадинской" статьеПротивника мусорного полигона в Коломне Егорова обвинили по "дадинской" статье
Жители Коломны протестуют против работы свалки "Воловичи" с весны 2018 годаПодробнее
 Шойгу поручил Минобороны внести поправки к пенсионному обеспечению семей военныхШойгу поручил Минобороны внести поправки к пенсионному обеспечению семей военных
Речь идет о выплатах вдовам, детям и родителям погибших военнослужащихПодробнее
 Военного атташе США вызвали в Минобороны РФ для вручения ноты о ДРСМДВоенного атташе США вызвали в Минобороны РФ для вручения ноты о ДРСМД
Вашингтон должен уничтожить пусковые установки МК-41, ракеты-мишени и ударные беспилотники, считают в военном ведомствеПодробнее
Медведев назначил нового главу РостуризмаМедведев назначил нового главу Ростуризма
Руководить ведомством будет Зарина ДогузоваПодробнее
 Счетная палата не поддержала законопроект об устойчивом РунетеСчетная палата не поддержала законопроект об устойчивом Рунете
В официальном отзыве на проект говорится, что его реализация приведет к росту цен на российском рынкеПодробнее
 В управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом АрашуковыхВ управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом Арашуковых
И.о. главы управления Следственного комитета по КЧР подал в отставкуПодробнее
 Кремль разберется с проблемой "Свидетелей Иеговы", где здравый смысл столкнулся с законностьюКремль разберется с проблемой "Свидетелей Иеговы", где здравый смысл столкнулся с законностью
Песков прокомментировал приговор гражданину Дании, который был арестован во время коллективного чтения Библии и получил шесть летПодробнее
 Законопроект о "народных инспекторах" принят Госдумой в первом чтенииЗаконопроект о "народных инспекторах" принят Госдумой в первом чтении
Водителей смогут штрафовать на основании видео, снятых бдительными согражданамиПодробнее
 Мосгорсуд признал законным арест сенатора АрашуковаМосгорсуд признал законным арест сенатора Арашукова
Ранее он жаловался на то, что его поселили в одной камере с осужденным за терроризмПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Сергей Юрский12 фото
08 февраля
Ушел из жизни Сергей Юрский
Фотохроника 7 февраля6 фото
07 февраля
Фотохроника 7 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаПариж и Берлин пришли к компромиссу по вопросам, связанным с "Северным потоком-2"В миреРоссиян исключат из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах на УкраинеВ миреМедики выяснили, можно ли пить пиво после винаКультураУмер Сергей ЮрскийСпортМеждународный Паралимпийский комитет частично восстановил ПКР в правахВ РоссииВ Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу Путина

Россельхознадзор допустил, что суворовцы могли заразиться эхинококкозом в столовой

Ведомство попросило Генпрокуратуру согласовать проверку агентства ветеринарии Ульяновской области Подробнее

В Татарстане выявили нарколабораторию, работавшую под прикрытием благотворительного фонда

"Аэрофлот" с 14 февраля уменьшит контейнеры для перевозки животных в салоне самолета

Кандидаты в президенты Украины

Кандидаты в президенты Украины7 фото

Пышнотелые женщины станут туристическим брендом Уганды

Более 40 человек эвакуированы из-за взрыва газа в многоэтажке на севере Казахстана

Экс-начальник курганской полиции назначен главой антиэкстремистского главка МВД

Официальный представитель ведомства Ирина Волк и экс-начальник полиции Петербурга Сергей Умнов стали помощниками министра Подробнее

Почти тысячу авиадебоширов сняли за 2018 год с авиарейсов в России

Медики выяснили, можно ли пить пиво после вина

Медики выяснили, можно ли пить пиво после винаУченые пришли к выводу, что неважно, смешивает ли человек алкогольные напитки вообще: если слишком много выпить, похмелье неизбежно Подробнее

Житель Челябинской области получил условный срок, забив собаку до смерти

В московскую мэрию подали заявку на проведение марша памяти Немцова

ЕС согласился рассмотреть компромиссное предложение Франции и Германии по газовой директиве

В нем смягчены пункты, которые могли помешать реализации "Северного потока - 2" Подробнее

МТС задумалась об уходе с Нью-Йоркской фондовой биржи

Французские "желтые жилеты" проведут 13-ю субботнюю акцию протеста

Полиция Сингапура провела обыски в офисе немецкой финтех-компании Wirecard

Экс-глава УФСИН Липецкой области отправлен под домашний арест

Архиерей новой церкви Украины впервые провел литургию на Афоне

Промсвязьбанк через суд потребовал 3 млрд рублей с Promsvyaz Capital B.V.

МИД РФ заявил о готовности к диалогу по МН17 с учетом ответственности Украины

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');