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В Литве у россиянина изъяли более 3,7 кг кокаина и 25 кг марихуаны

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Литве задержан гражданин РФ, перевозивший на своей машине крупную партию наркотиков, сообщила Таможенная служба республики.

Партия наркотиков была обнаружена патрулем таможни в Юрагиае (Каунасский район) в автомобиле BMW X6, которым управлял гражданин РФ. Груз обнаружила служебная собака, а затем с помощью рентгеновской системы в полостях автомашины были обнаружены 3,7 кг кокаина и 25 кг марихуаны. Стоимость наркотиков на черном рынке составляет 620 тысяч евро.

Во время досмотра водитель потерял сознание от волнения.

Контрабандист задержан и помещен под стражу. Таможней начато предварительное следствие по факту контрабанды наркотиков. Подозреваемому грозит от десяти до пятнадцати лет тюремного заключения.

Теги: Литва

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