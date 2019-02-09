Госпитализированы 12 пострадавших при конфликте в самарской колонии

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Двенадцать пострадавших в результате конфликта в колонии №5 под Самарой на "скорой помощи" доставлены в больницы, сообщила агентству "Интерфакс" уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

"Семь человек доставлены в больницу на ул. Физкультурная. Они надышались дымом во время возгорания, еще пять доставлены в больницу им. Пирогова для проведения обследования, чтобы исключить черепно-мозговую травму ", - сказала Гальцова.

Омбудсмен подчеркнула, что конфликт между осужденными вспыхнул "на пустом месте".

"Конфликт между осужденными возник на пустом месте. Один отряд шел ужинать, а один осужденный из отряда обслуживания начал их оскорблять. Полилась нецензурная брань. Обиженные осужденные, направлявшиеся на ужин, сломали на улице загородку и побежали за ним в помещение, где находится отряд обслуживания всей колонии. Началась драка, которую удалось быстро локализовать", - сказала Гальцова.

"На место происшествия выехали прокурор области Константин Букреев и руководящие сотрудники аппарата надзорного органа для организации проверки и координации действий следственных органов и представителей регионального УФСИН", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Самарской области.

Подчеркивается, что, по предварительным данным, "сегодня в вечернее время в федеральном казенном учреждении "Исправительная колония № 5 УФСИН России по Самарской области" произошел конфликт между осужденными с последующим поджогом постельных принадлежностей. В результате конфликта пострадало 15 осужденных, которые получили незначительные телесные повреждения".

Ранее со ссылкой на ФСИН и СУ СКР по Самарской области сообщалось о 15 пострадавших в результате конфликта между заключенными в колонии N5 в Самарской области