Полиция установит число участников конфликта в самарской колонии

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Точное количество участников конфликта в колонии N5 под Самарой назвать сложно, этим вопросом занимаются правоохранительные органы, сообщила агентству "Интерфакс" уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

"Из столовой выходило три отряда по 80 человек, но не все участвовали в конфликте. В помещение, где проживают осужденные из отряда обслуживающих, побежали не все. Всего на двух этажах там проживает 111 осужденных. Но в момент конфликта они не все там были, потому что они работают в это время. Кормят, убирают посуду. Поэтому какое количество осужденных участвовало в конфликте и в драке, сейчас выясняет следственная группа", - сказала Гальцова.

Омбудсмен подчеркнула, что лично обошла все в помещения, где проживает отряд обслуживания.

"Я посмотрела эти помещения, они небольшие. Там никак не могло поместиться большое количество людей (во время конфликта - ИФ)", - сказала Гальцова.

Также, по данным омбудсмена, у четверых из пяти пострадавших в результате конфликта, доставленных в больницу им.Пирогова, диагноз черепно-мозговая травма не подтвердился.

"Они переведены в больницу при ФСИН на ул.Физкультурная. Еще один пострадавший оставлен в больнице им. Пирогова до утра для обследования узкими специалистами", - сказала Гальцова.

Как сообщалось, 12 осужденных пострадали в результате конфликта и последующего возгорания в колонии N5 под Самарой вечером в пятницу. Семь из них были доставлены в больницу при ФСИН на ул.Физкультурная. Они надышались дыма. Еще пять были направлены на обследование в больницу им.Пирогова для исключения черепно-мозговой травмы.

По данным омбудсмена, конфликт произошел во время ужина, когда осужденный из отряда обслуживания начал оскорблять осужденных одного из отрядов, пришедших на ужин. В результате конфликта произошло возгорание матрасов в помещении, где проживают осужденные отряда обслуживания колонии.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов прокуратура Самарской области и СУ СКР по Самарской области начали проверки по факту случившегося. По их данным в результате конфликта пострадало 15 человек.