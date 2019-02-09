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Отбывающему наказание в США россиянину Селезневу отказали в медобследовании

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Дипломаты посольства России в США посетили россиянина Романа Селезнева, отбывающего 27-летний срок заключения в тюрьме города Батнер, штат Северная Каролина, сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

"Администрация тюрьмы применяет к россиянину необоснованно жесткие режимные ограничения. Селезневу отказывают в проведении комплексного медицинского обследования, несмотря на имеющиеся у него проблемы со здоровьем", - говорится в сообщении.

"Продолжим добиваться от американских властей смягчения условий содержания нашего соотечественника, похищенного спецслужбами США. Будем настаивать на оказании ему квалифицированной медицинской помощи. Окажем всестороннюю поддержку", - подчеркивают в дипмиссии.

Романа Селезнева арестовали на Мальдивских островах в 2014 году при участии правоохранительных органов США. В ходе задержания полиция обнаружила украденные номера 1,7 млн банковских карт; в общей сложности он нанес урон около 37 тыс. финансовых учреждений на общую сумму $170 млн. Впоследствии Селезнева доставили на частном самолете на Гуам, где находится военная база США, а затем - в Сиэтл.

В апреле 2017 года суд США приговорил россиянина к 27 годам заключения, а 1 февраля 2018 года Селезнев получил еще 14 лет тюрьмы, однако отбывает наказание параллельно с вынесенным ранее приговором. Сам Селезнев полностью признал вину.

Теги: Россия

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