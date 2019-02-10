Источник сообщил о возможности встречи глав Роскомоса и НАСА

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Глава НАСА Джим Бранденстайн, возможно, будет следить на "Байконуре" за запуском очередной экспедиции на Международную космическую станцию 14 марта.

"Не исключено, что в день запуска корабля "Союз МС-12" к МКС 14 марта глава НАСА прибудет на "Байконур", чтобы следить за пуском с космодрома. Там же, как ожидается, он может встретиться с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным", - сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, очередная пилотируемая экспедиция на Международную космическую станцию стартует на две недели позже запланированного.

"Запуск пилотируемого корабля с "Байконура" на Международную космическую станцию перенесен с 1 марта на 14 марта", - сказал источник.

В экипаж "Союза МС-12" войдут россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, не долетевшие на "Союзе МС-10" до МКС в октябре из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", а также американка Кристина Кук.