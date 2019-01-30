Летевший на аварийном "Союзе" космонавт Овчинин признан годным к полету

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Главная медицинская комиссия признала годным Алексея Овчинина к новому полету в космос, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов.

"Сегодня в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина завершилось заседание Главной медицинской комиссии (ГМК), которая проанализировала данные медицинских обследований командира основного экипажа корабля "Союз МС-12" Алексея Овчинина", - сообщает ЦПК.

"По результатам заседания комиссии космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин признан годным к космическому полету по состоянию здоровья", - сказали в Центре.

Командир дублирующего экипажа Александр Скворцов был ранее признан годным к полету 26 октября 2018 года.

Овчинин вместе с американским астронавтом Ником Хейгом находился на борту корабля "Союз МС-10" 11 октября 2018 года. Та экспедиция на МКС потерпела неудачу. На запущенной с "Байконура" ракете "Союз-ФГ" произошла нештатная ситуация, экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Причиной неудачи позднее был назван неисправный датчик, из-за которого не произошло нормально отделение одного из боковых блоков первой ступени. Вместо того, чтобы отлететь в сторону, он развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ", изменив направление ее полета. Сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с Овчининым и Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа "Союз" были временно приостановлены.

Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".

После завершения работы аварийной комиссии и четырех успешных пусков в беспилотном режиме, 3 декабря аналогичный "Союз-ФГ" доставил на МКС нынешний экипаж.

В настоящее время Овчинин и Хейг с американкой Кристиной Кук готовятся к новому космическому старту, который был запланирован на 1 марта 2019 года, однако недавно глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что старт может быть сдвинут на начало апреля.