Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 февраля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава НАСА Джим Бранденстайн могут встретиться в марте. Встреча пройдет на Байконуре во время очередного запуска космического корабля "Союз". Предыдущий запуск окончился падением, в котором космонавты спаслись благодаря системам безопасности.

- Председатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук выступил за федеративное устройство Украины. Он видит федерализацию как способ сохранить территориальную целостность Украины. Прокуратура будет искать в его словах посягательство на целостность.

- Работники немецких кинотеатров продолжили акции на Берлинском кинофестивале. Митингующие требуют повысить им зарплаты. Безопасность посетителей фестиваля обеспечивает полиция.

- Полиция Киева нанесла телесные повреждения участникам митинга. Протестующие собрались на акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" Полицейские задержали 15 человек и отпустили их в ту же ночь.