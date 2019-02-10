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Почти 60 детей вернули из Ирака в Россию

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - 57 российских детей удалось вывести из Ирака по состоянию на сегодняшний день, сообщает МИД РФ.

"На сегодняшний день из Ирака на Родину вернулись 57 несовершеннолетних российских граждан", - говорится в размещенном на сайте ведомства сообщении.

В МИД РФ напомнили, что в воскресенье из Ирака была эвакуирована вторая группа детей, находившихся со своими матерями в багдадской тюрьме "Расафа".

"Выражаем глубокую признательность представителям иракских властей за их оперативное содействие в решении вопросов, связанных с оформлением всех необходимых документов для организации эвакуации детей в Российскую Федерацию. Рассчитываем на дальнейшее плотное сотрудничество с нашими иракскими партнерами", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой сообщила, что бортом МЧС в воскресенье будет доставлена в Россию группа российских детей, которых матери вывезли в Ирак - 27 детей в возрасте от четырех до 13 лет из 10 субъектов РФ".

По информации МИД РФ, в Ираке в 2018 году находились 115 российских детей, матери которых содержатся в тюрьме в Багдаде.

30 декабря 2018 г. спецрейсом МЧС в сопровождении уполномоченного по правам ребенка из Ирака в Россию были доставлены 30 детей в возрасте от 3 до 15 лет.

Теги: Ирак

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