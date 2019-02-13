Пономарев назвал причину, по которой "За права человека" включили в реестр НКО-иноагентов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Включение движения "За права человека" в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, может быть связано с грантом, который связанная с ним организация получила от ООН, считает глава движения Лев Пономарев.

"Движение "За права человека" не получало иностранных денег, фонд "В защиту прав заключённых" не получал, но у меня есть НКО "Горячая линия", которая официально получала грант, я не скрывал этого, от комитета ООН по пыткам", - сказал Пономарев "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что деньги, полученные по гранту, тратились на адвокатов, которые ездили в колонии в случае поступления оттуда сигналов о пытках.

Кроме того, в документах Минюста, полученных движением, отмечается, что член совета движения получала деньги по другому проекту, организованному Советом Европы, и ездила в регионы для обучения членов ОНК, после чего за свои деньги посетила съезд "За права человека", и "таким образом движение косвенно получило иностранное финансирование", добавил правозащитник.

Он отметил, что считает это решение ангажированным и связанным с его недавним арестом, а также отказом в предоставлении движению президентского гранта.

"Я надеюсь, мы будем все-таки продолжать работу. Я еще с юристами не обсуждал, но, скорее всего, обжаловать решение мы не будем. Закон так написан, что здесь бессмысленно бороться", - сказал Пономарев.

Ранее в среду пресс-служба Минюста РФ сообщила, что движение "За права человека" внесено по результатам проверки в перечень иностранных агентов. "12 февраля Минюст России в соответствии с Федеральный законом "О некоммерческих организациях" включил Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - говорилось в сообщении пресс-службы, поступившем в ответ на запрос "Интерфакса".

В середине января стало известно, что Минюст с подачи Генпрокуратуры начал внеплановую проверку движения "За права человека". "В период с 14 января по 8 февраля 2019 года министерством юстиции на основании требования генеральной прокуратуры от 7 декабря 2018 года будет проводиться внеплановая документарная проверка Общероссийского общественного движения защиты прав человека "За права человека", - говорилось в сообщении пресс-службы Минюста.

18 декабря 2018 года представитель движения "За права человека" Ирина Яценко сообщила, что Минюст намерен провести внеплановую проверку организации. "Уведомление о проверке пришло нам по электронной почте", - сказала Яценко "Интерфаксу".

Пономарев в январе сообщил "Интерфаксу", что недавно Минюст проводил плановую проверка, которая не выявила никаких нарушений, а сейчас проводится внеплановая - как удалось выяснить, по заявлению движения SERB. "Они много раз приходили к нам в офис, пытались сорвать работу организации, а теперь написали жалобу в прокуратуру, а те обратились в Минюст", - сообщил Пономарев.