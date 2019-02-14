Минюст включил в список иноагентов правозащитные организации Пономарева и Алексеевой

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Учрежденные правозащитниками Львом Пономаревым и Людмилой Алексеевой московские организации "Горячая линия" и "В защиту прав заключенных" пополнили реестр иностранных агентов, сообщили в пресс-службе Минюста.

"Минюст включил региональную общественную организацию содействия соблюдению прав человека "Горячая линия" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В нем отмечается, что признаки иноагента были выявлены при внеплановой документарной проверке, проведенной столичным главком в соответствии с Федеральный законом "О некоммерческих организациях".

Кроме этого, отметили в ведомстве, в реестр включен фонд "В защиту прав заключенных".

Организации учреждены Львом Пономаревым - главой организации "За права человека", признанной накануне иноагентом, и бывшим членом президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Людмилой Алексеевой, скончавшейся в декабре прошлого года.

Сайт "Горячей линии" сообщает, что организация создана одновременно с движением "За права человека" 14 января 1998 года, выполняет функцию регионального московского отделения движения и занимается реагированием на обращения граждан о нарушениях прав человека в Москве.

Как сообщалось, Минюст после обращения Генпрокуратуры провел внеплановую проверку движения "За права человека" с 14 января по 8 февраля. Пономарев в январе сообщал "Интерфаксу", что недавно Минюст проводил плановую проверку, которая не выявила никаких нарушений. Новая проверка, по данным Пономарева, была инициирована движением SERB.

Пономарев заявил, что движение "За права человека" могло попасть в реестр иноагентов из-за гранта, который связанная с ним организация "Горячая линия" получила от ООН.