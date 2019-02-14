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В России

Полиция в Приамурье задержала фальшивомонетчиков

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Оперативники задержали в Амурской области двух мужчин, подозреваемых в сбыте поддельных купюр достоинством 5 тыс. рублей, сообщает в четверг региональное Управление МВД.

"Поддельные купюры в январе текущего года в различных населенных пунктах обнаружили предприниматели при пересчете денежных средств в торговых точках. Сотрудниками ОМВД России по Сковородинскому району изъяты три фальшивые банкноты достоинством 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По всем фактам сбыта фальшивок возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), которые впоследствии соединены в одно производство.

Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Сковородинскому району установили, что к сбыту поддельных купюр могут быть причастны двое жителей города Зея, 1988 и 1992 годов рождения. Полицейские также установили автомобиль, на котором они передвигались, говорится в сообщении.

Задержать подозреваемых удалось сотрудникам полиции Зеи, благодаря ориентировке, направленной во все районы области. Задержанные дали признательные показания, они взяты под стражу. Полиция проверяет мужчин на причастность к аналогичным преступлениям.

Теги: Приамурье
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