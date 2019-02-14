В Кремле назвали рэкетом готовящиеся санкции США

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Готовящиеся санкции США грубо нарушают международные торговые правила, направлены на вытеснение российских компаний и банков в интересах американского бизнеса, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим проявления болезни русофобии, это оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, которая не основана на экспертных данных. Иначе в подобных законопроектах не говорилось бы о дестабилизирующей роли РФ в Сирии, а напротив признавалась бы ключевая роль Москвы в спасении региона от терроризма", - сказал он.

Однако, как подчеркнул Песков, за этим проявлением эмоций "стоит прагматичный торговый подход". "Этот напористый подход не имеет ничего общего с международными торговыми правилами, подход иногда граничащий с рэкетирством", - заявил он.

По его словам, меры, направленные на срыв различных энергетических проектов РФ, подрыв деятельности российских банков с госучастием - "это ничто иное, как попытка нечестной конкуренции".

"Мы с этим не согласны, мы считаем это неприемлемым, считаем, что подобные действия потенциально могут идти вразрез с общепризнанными правилами международной торговли и иметь очень пагубные последствия", - сказал Песков.

"Я уже не говорю о негативных последствиях для и без того находящихся в плачевном состоянии российско-американских отношений", - заявил Песков.

Он отметил, что российская экономика демонстрирует устойчивость и даже рост в условиях санкций, а правительство РФ уже приняло эффективные защитные меры.

В среду группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события.

В частности, они предложили ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.