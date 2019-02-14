Алекперов заявил, что санкции США в любом случае негативно скажутся на России

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Новые санкции, предложенные конгрессменами США в отношении России, в случае их ввода, несомненно, негативно скажутся на нашей стране, заявил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"В любом разе санкции негативно сказываются на России. Мы еще не получили окончательные варианты, но будем адаптироваться, готовиться", - сказал он.

"Мы пока не получили окончательные варианты (по новым санкциям - ИФ), будем готовиться, будем адаптироваться к той ситуации, которая будет складываться", - сказал Алекперов.

В среду группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события.

В частности, они предложили ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.