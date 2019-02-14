Греф заявил, что риски из-за возможных антироссийских санкций выросли

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Риски в связи с возможным введением новых санкций США против России выросли, но пока они не касаются крупнейших российских банков, сообщил журналистам президент - председатель правления Сбербанка России Герман Греф в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Риски, конечно, увеличились. Мы видели это по реакции рынка: наши акции сразу, акции российских компаний припали, и рубль отреагировал на это. Я бы не хотел сейчас оценивать степень этих рисков. Пока крупнейшие банки там не числятся, и насколько нам известно, каких-то конкретных планов на эту тему нет, но очень тяжело предсказывать течение политических процессов в США. Мы понимаем, что это политический процесс", - заявил Греф.

"Готовиться надо к развитию самых неблагоприятных ситуаций. А как оно будет складываться, это точно не наша компетенция - предсказывать, что произойдет", - добавил он.

В среду группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события.

В частности, они предложили ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.