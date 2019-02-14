Силуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россия готова отреагировать на новые санкции, если они будут введены, в том числе поддержать госбанки, если ограничения распространятся на них; однако такие санкции ударят в первую очередь по самим иностранцам, сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов в кулуарах форума в Сочи.

"Мы уже проходили несколько этапов таких санкций. Конечно, все они неприятны, но с другой стороны, мы создали необходимую базу для того, чтобы иметь возможность реагировать на них, быть готовыми", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать новый санкционный законопроект американских сенаторов.

"Если речь идет о долге (суверенном долге РФ - ИФ), я уже неоднократно говорил, что в первую очередь, действительно, мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят", - отметил Силуанов.

"Если речь идет о банках, то мы с ЦБ создали необходимые буферы, возможности реагирования на такого рода ограничения. Здесь и ликвидность, и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, с тем, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках. Не в первый раз уже реагируем", - сказал он.

В среду группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события.

В частности, они предложили ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.