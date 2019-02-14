В Кремле спокойно отнеслись к видео отдыха Дворковича, Ткачева и Тимаковой

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не нашел ничего предосудительного в недавно опубликованном видео, на котором бывшие чиновники - Александр Ткачев, Аркадий Дворкович и Наталья Тимакова - развлекаются в частном самолете, поют песни и пьют вино.

"Ничего нет в этом зазорного. Главное, чтобы при этом не нарушать никаких правил", - сказал представитель Кремля.

На вопрос, есть ли в администрации президента такая же традиция, Песков ответил: "Безусловно, да".

Касаясь обстоятельств появления и обнародования этого ролика и того, насколько это законно, представитель Кремля сказал: "Мы не можем заниматься выяснением того, от кого, как и какое видео куда попадает. Не знаю, важно ли это, откуда это взялось, по крайней мере, это не наш вопрос".

Накануне СМИ обратили внимание на видеозаписись с бывшим министром сельского хозяйства Александром Ткачевым, бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем и и бывшим пресс-секретарем премьер-министра Натальей Тимаковой. Видео снято на борту частного самолета; компания пьет "за аграрное лобби" и распевает песню Надежды Кадышевой "Ах, судьба моя, судьба".