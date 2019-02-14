Несколько заключенных ярославской колонии объявили голодовку

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Несколько осужденных за тяжкие преступления объявили голодовку в колонии N3 (город Углич), сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе управления ФСИН по Ярославской области.

"Группа лиц подала заявления об отказе от приема пищи, требуя создания льготных условий отбывания наказания. Администрация колонии провела беседы разъяснительного характера с осужденными, а также медосмотр. Обстановка в колонии контролируемая", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что отказавшиеся от пищи - это повторно осужденные за убийства, грабежи, разбои и незаконный оборот наркотиков. Содержатся они в помещениях камерного типа и штрафном изоляторе за грубые нарушения при отбывании наказания.

В колонию уже направляется комиссия областного УФСИН и представители общественной наблюдательной комиссии. Назначена служебная проверка.