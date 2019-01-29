Общественники пожаловалась в прокуратуру на ухудшение питания в ИВС Москвы

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Общественная наблюдательная комиссия Москвы обратилась к исполняющему обязанности прокурора столицы Олегу Манакову с просьбой провести проверку организации питания изолятора временного содержания (ИВС) по Северо-Восточному административному округу столицы.

"При проведении проверки ИВС по СВАО ГУ МВД РФ по Москве членам ОНК поступили жалобы от подозреваемых и обвиняемых лиц на существенное ухудшение качества питания в изоляторе после наступления нового года", - сказал "Интерфаксу" ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

По его словам, арестованные граждане рассказали, что ранее при вывозе их на следственные действия в этот ИВС они получали "намного более качественное питание, в котором присутствовали цельные куски мяса и еда была намного лучше, чем даже в СИЗО, где их содержат".

Как уточнил Мельников, граждане связывают возникшую проблему со сменой организации, занимающейся питанием. По имеющейся информации, она также обслуживает несколько столичных ИВС, куда поставляется идентичная пища.

"Мы рассчитываем, что прокуратуре удастся провести проверку качества поставляемого питания в московские изоляторы временного содержания с целью выявления причины ухудшения рациона и улучшения качества поставляемой продукции", - резюмировал ответственный секретарь ОНК.