В Думе предложили дать призывникам 14 дней для явки в военкомат, если не пришла повестка

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект, предусматривающий возможность доставлять призывникам повестки в военкомат по почте, дополнен рядом поправок ко второму чтению. Об этом сообщил "Интерфаксу" первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Одной из поправок предлагается исключить возможность получения повесток, направленных по почте, иными лицами, кроме самих граждан, подлежащих призыву на военную службу", - сказал Красов в четверг.

Кроме того, добавил парламентарий, поправками уточняются сроки личной явки призывников в военкомат в случае получения повестки, направленной по почте, после указанной в ней даты явки, а также в случае неполучения повестки. "Предлагается установить обязанность в течение 14, а не трех, как было в первом чтении, календарных дней со дня получения повестки сообщить об этом, лично явившись в военкомат", - сказал Красов.

Исключение составляют освобожденные от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, а также граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, и граждане, не подлежащие призыву.

Законопроектом предлагается предусмотреть возможность направления повестки о явке в военкомат по почте заказным письмом с уведомлением о вручении - такие повестки будут считаться полученными под расписку в день доставки гражданам, подлежащим призыву на военную службу, при наличии в уведомлении о вручении заказного письма отметки организации почтовой связи о доставке заказного письма гражданину.

В случае неявки гражданина в установленные сроки в военный комиссариат без уважительных причин такой гражданин считается уклоняющимся от исполнения воинской обязанности и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством РФ, говорится в законопроекте.

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, обязаны сообщить об этом, лично явившись в военный комиссариат либо в орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий первичный воинский учет, также предусматривает законопроект.

Ожидается, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года. Законопроект, разрешающий доставку повесток призывникам по почте, прошел I чтение в Госдуме 3 апреля. Пока его рассмотрение во втором чтении откладывается для проведения ряда консультаций, сообщили "Интерфаксу" в комитете по обороне.