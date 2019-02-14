Суд продлил арест экс-сенатору от Карачаево-Черкесии, обвиняемому в мошенничестве

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд продлил до начала марта арест обвиняемого в крупном мошенничестве бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дерева до 6 марта", - сообщили агентству в четверг.

Судебное заседание проходило без обвиняемого. В суд была предоставлена справка из СИЗО №5 о том, что Дерев снят с участия в судебном заседании по медицинским показаниям.

Следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Дерева на 19 суток, то есть до 6 марта.

Прокурор выступил в суде против продления ареста, заявив, что адекватной мерой пресечения будет домашний арест.

Адвокаты поддержали позицию прокурора и просили суд отправить бывшего сенатора под домашний арест либо в Черкесске, где проживают и находятся под подпиской о невыезде шесть других фигурантов дела, либо в Москве на улице Большая Дмитровка. В столице один из родственников готов предоставить ему квартиру.

Басманный суд Москвы 7 марта 2018 года отправил под арест бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики, бизнесмена Вячеслава Дерева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Дереву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным информированного источника "Интерфакса", уголовное дело связано с необоснованным возвратом НДС подконтрольной предпринимателю фирме.

Дерев представлял Карачаево-Черкесию в Совете Федерации с апреля 2011 года по январь 2016 года. Он являлся членом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.