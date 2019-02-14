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Бывший руководитель "Волго-Балта" отдан под суд за миллионные растраты

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего руководителя ФБУ "Администрация "Волго-Балт" Владимира Николаева, начальника Новгородского филиала этого учреждения Виктора Силкина и инженера того же филиала Андрея Додрикова, сообщается на сайте СК РФ.

"В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества; пособничество в совершении растраты). (...) Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Николаев, Силкин и Додриков растратили бюджетные денежных средств в сумме 10,1 млн рублей в пользу аффилированной организации ПК "Гидротехник". С ней заключили государственный контракт о проведении дноуглубительных работ на реке Волхов и Ловатском баре. В действительности работы данной коммерческой организацией не выполнялись, а были произведены Новгородским филиалом ФБУ "Администрация Волго-Балт".

Кроме того, как сообщает СК РФ, в 2013 году Николаев растратил 19,8 млн рублей из бюджета, а в 2014 году - еще 8 млн рублей, заключив с аффилированными компаниями ООО "НПП Фортэкс" и ООО "Вытеграстрой" госконтракты о проведении дноуглубительных работ на судоходных трассах Водораздельного канала. Однако работу вместо этих компаний выполнил Череповецкий филиал ФБУ "Администрация Волго-Балт".

"С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество обвиняемых, а также с целью устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступления, заместителю Министра транспорта Российской Федерации - руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта внесено представление", - говорится в сообщении СКР.

Волго-Балт - одна из важнейших водных магистралей, входящих в единую глубоководную систему внутренних водных путей Европейской части России. Это сложный комплекс инженерных объектов, включающий в себя 4 тыс. 896 км эксплуатируемых водных путей, 11 шлюзов, три гидроэлектростанции, 25 земляных плотин и дамб, 12 паромных переправ, 9 мостовых переходов, 8 маяков в Ладожском озере, более 4 тыс. 495 знаков судоходной обстановки, 243 единицы обслуживающего флота.

Федеральное бюджетное учреждение "Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей" - территориальный орган госуправления речным транспортом в системе Минтранса РФ и имеет в своем составе восемь подразделений, которые поддерживают работоспособность Волго-Балтийского водного пути: Свирский, Вытегорский, Шекснинский районы гидросооружений и судоходства, Невско-Ладожский, Череповецкий, Новгородский и Гвардейский районы водных путей и судоходства, а также Бассейновый узел связи. "Администрация "Волго-Балт" осуществляет свою деятельность на территории Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской и Калининградской областей, города Санкт-Петербурга и частично Республики Карелии.

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