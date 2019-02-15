Авария в системе теплоснабжения хакасского Черногорска устранена

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Коммунальные службы Черногорска (Республика Хакасия) ликвидировали аварию, из-за которой десятки многоквартирных домов остались без тепла в морозную погоду, сообщает пресс-центр правительства региона в пятницу.

"В систему отопления Черногорска было закачено более 1,5 тыс. тонн воды, система заполнена полностью. Ведется работа по подаче теплоносителя во внутридомовые сети. На текущий момент все в штатном режиме, ведутся работы по доведению до нормативных показателей температуры и давления в системе. Все социальные объекты подключены и запитаны на теплоподачу, из 72 домов 8 остается еще в работе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их подключение и регулировка продолжается и позднее начнется подача горячей воды потребителям.

Авария в центральной котельной Черногорска, из-за которой без тепла остались 29 социально значимых объектов и 205 многоквартирных домов, в которых живет 16 тыс. 475 человек, включая 4 тыс. 495 детей, произошла утром в среду.

К вечеру среды коммунальщики отчитались о ликвидации аварии. Однако к концу дня был обнаружен новый порыв, который коммунальные службы устраняли до утра. Утром в четверг на этом же участке произошел третий порыв.

Температура воздуха в Черногорске в пятницу опустилась до минус 19 градусов.

Следственное управление СК РФ по региону начало проверку по факту коммунальной аварии.