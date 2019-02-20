В Улан-Удэ 300 домов остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Коммунальные службы ограничили отопление и горячее водоснабжение сотен многоквартирных домов в Улан-Удэ из-за порыва на трубопроводе тепломагистрали, сообщает пресс-служба горадминистрации в среду.

"С 20 февраля ограничена подача отопления и горячего водоснабжения потребителям 292 многоквартирных домов, 13 детских садов, шести школ, четырех лечебных учреждений. В период отключения будут снижены параметры на теплотрассе по давлению и температуре", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся ремонтные работы по устранению повреждения.

Для устранения повреждения задействованы 22 человека, 10 единиц техники.

По данным синоптиков, в настоящее время в Улан-Удэ столбик термометра опустился до минус 10 градусов.