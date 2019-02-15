Путин и Лукашенко не обсуждали компенсации потерь Минска после налогового маневра в России

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проблему компенсации потерь Минска после налогового маневра в РФ не обсуждали, но договорились серьезно проанализировать все аспекты союзного договора.

"Как-будто это важнейшая проблема в отношениях Белоруссии и России. Она действительно существует, но я вам исключительно искренне и честно говорю: мы, по-моему, даже это слово не промолвили эти три дня", - заявил Лукашенко журналистам.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса" о том, удалось ли по итогам трехдневных переговоров в Сочи достигнуть компромисса о проблеме компенсации Белоруссии после налогового маневра в России.

В свою очередь, президент РФ заявил, что в ходе переговоров поднималась тема союзного договора России и Белоруссии. "Полностью присоединяюсь к тому, что было сказано Александром Григорьевичем, и хочу только напомнить: в декабре этого года исполняется 20 лет союзному договору. И мы договорились с президентом Белоруссии, что мы проанализируем, сверим часы по этой интеграционной повестке", - сказал Путин.

Последствия налогового маневра в РФ для Белоруссии

В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга. По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $300 млн, исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель.

По данным концерна "Белнефтехим", при сохранении такой мировой цены на нефть реализация в России налогового маневра приведет к ежегодному удорожанию нефти для Белоруссии более чем на $20 за тонну. Это радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Белоруссии. Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Белоруссия также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

В январе российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что в России понимают озабоченность Белоруссии по поводу налогового маневра в РФ, но Москва никогда не обещала Минску компенсировать выпадающие от этого доходы.