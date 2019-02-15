Лукашенко рассказал, как далеко Белоруссия и Россия готовы зайти в вопросе объединения

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия готовы настолько идти по пути объединения, насколько к этому готовы народы обеих стран, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным в Сочи.

"Нет у нас проблем с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства (...) Дело здесь не в суверенитете. И я думаю, что мой коллега и мой друг со мной согласится, мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, на сколько вы готовы. Мы завтра может объединиться - у нас проблем нет. Но готовы ли вы - россияне и белорусы - на это? Вопрос", - сказал Лукашенко журналистам.

Продолжая тему, Путин заявил, что суверенитет и независимость - это близкие понятия.

"Полностью независимых государств в мире просто не существует. Современный мир - это мир взаимозависимости", - сказал российский президент.

Он привел в качестве примера интеграцию стран Западной Европы.

"Там Европарламент принимает обязательных для исполнения всеми членами решений больше, чем Верховный Совет СССР в свое время принимал таких решений для союзных республик. Это что, не зависимость?", - отметил Путин.

"Что, думаете кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет. Но сидят, помалкивают. Где их суверенитет? Но, видимо, они считают, что в конечном итоге, генеральном, они заинтересованы в такой организации, в которую они вложили часть своего суверенитета" - сказал он.