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Лукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направлении

Этим чревато отсутствие компенсации от России за налоговый маневр, считает президент Белоруссии

Лукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направлении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Reuters

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять "единственного союзника" на западном направлении из-за отсутствия договоренностей по компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере.

"Не надо считать, что это (отсутствие компенсации от Москвы за налоговый маневр - ИФ) катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", - заявил Лукашенко на совещании с правительством в четверг в Минске.

При этом он вновь призвал правительство "не гиперболизировать проблемы, связанные с потерями белорусского бюджета из-за налогового маневра в России". Лукашенко подчеркнул, что "надо искать другие надежные источники, которые компенсируют эти негативные моменты".

"Но хочу предупредить: о таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте. Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени", - сказал президент.

По его мнению, "заработать дополнительные $400 млн для Беларуси не проблема". "По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси - под $80 млрд. Что тут за проблема? Нет такой", - убежден Лукашенко.

Трудности переговоров

В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга. По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $300 млн, исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель. По данным концерна "Белнефтехим", при сохранении такой мировой цены на нефть реализация в России налогового маневра приведет к ежегодному удорожанию нефти для Белоруссии более чем на $20 за тонну. Это радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Белоруссии. Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Белоруссия также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов 14 декабря заявил журналистам, что Россия не давала Белоруссии какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. "Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ", - сказал он. Позже он также отметил, что компенсация белорусской стороне за налоговый маневр, по сути, будет представлять собой субсидию из российского бюджета.

"Мы говорим - ну слушайте, мы с вами братья, но не настолько, что должны субсидии (предоставлять - ИФ). Белорусы тоже субсидируют свое сельское хозяйство, субсидируют свои подотрасли, мы же не говорим о том, что наша сельскохозяйственная продукция становится неконкурентной, потому что у них есть субсидия", - сказал Силуанов.

По его словам, Россия готова субсидировать Белоруссию в случае, если Минск пойдет на ответные шаги, в частности выполнение всех положений Союзного договора.

25 декабря по итогам российско-белорусских переговоров первый вице-премьер, Силуанов рассказал журналистам, что президент РФ Владимир Путин и Лукашенко договорились о сближении позиций по вопросам налогового маневра и ценообразования на российских газ и о создании рабочей группы по спорным вопросам. Силуанов воздержался от ответа, удалось ли сторонам договориться по компенсации Белоруссии убытков от налогового маневра, на которых настаивает Минск.

Через четыре дня, 29 декабря, президенты России и Белоруссии на переговорах в Москве продолжили обсуждение налогового маневра в российском топливо-энергетическом комплексе.

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Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко

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